Γροιλανδία: Ικανοποίηση απ' την ευρωπαϊκή αντίδραση στις απειλές Τραμπ

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών εναντιώνεται στην προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ.

Μια από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η Νάγια Νατάνιελσεν, εξήρε την αντίδραση ευρωπαϊκών χωρών τις οποίες αφορούν οι νέες απειλές για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας των διαφωνιών για το μέλλον της πελώριας νήσου, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

«Είμαι κατάπληκτη για τις πρώτες αντιδράσεις των χωρών που μπήκαν στο στόχαστρο. Είμαι ευγνώμων και γεμάτη ελπίδα πως η διπλωματία και οι συμμαχίες θα υπερισχύσουν», ανέφερε η υπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας μέσω LinkedIn.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών στα εισαγόμενα αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες--πρόκειται για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία--οι οποίες ανέπτυξαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, χαρακτήρισαν «απαράδεκτες» τις απειλές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε εναντίον «επικίνδυνης» εξέλιξης των σχέσεων.

«Οι χώρες αυτές, οι οποίες παίζουν πολύ επικίνδυνο παιγνίδι, αύξησαν το επίπεδο κινδύνου σε απαράδεκτο επίπεδο», έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών 10% από 1ης Φεβρουαρίου και 25% από 1ης Ιουνίου αν στο μεταξύ δεν έχει επιτευχθεί «συμφωνία για την πλήρη αγορά» της νήσου από τις ΗΠΑ.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά στην επιθυμία του η Ουάσιγκτον να «πάρει τον έλεγχο» της τεράστιας αρκτικής νήσου, μέρος του βασιλείου της Δανίας, για να αντιμετωπιστούν αυτές που χαρακτηρίζει προωθήσεις της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής.

Η κ. Νατάνιελσεν δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε από διαδήλωση στη Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόκτηση του ελέγχου της νήσου από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών εναντιώνεται στην προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ. Μόλις το 6% τάσσεται υπέρ της ιδέας.

Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία, μαζί με την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Βρετανία και τη Σλοβενία, έστειλαν αυτή την εβδομάδα στη νήσο στρατιωτικό προσωπικό για αποστολή αναγνώρισης, που εγγράφεται στο πλαίσιο άσκησης της Δανίας, που βαφτίστηκε «Arctic Endurance», κι οργανώθηκε σε συνεργασία με συμμάχους της Κοπεγχάγης στο NATO.

Ειδικοί σχολίασαν πως είδαν στην ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτικών «στρατηγικό σινιάλο» της Ευρώπης στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

