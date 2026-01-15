Κυρανάκης: Ζητώ συγγνώμη από την κα Πέρκα - Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή, δηλώνοντας πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής :

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.»

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση της σύμβασης του ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Τrain, είχε έντονη αντιπαράθεση με τον αναπληρωτή υπουργό σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Τα «αίματα» άναψαν όταν ο υπουργός αναφέρθηκε στη διαγραφή χρεών της Hellenic Train επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την κα. Πέρκα να αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του υπουργού και να τον διακόπτει επανειλημμένα.

Ο κ. Κυρανάκης αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά, «μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας». Η φράση του κ. Κυράνακη προκάλεσε το ξέσπασμα της κα. Πέρκα η οποία αποκάλεσε τον υπουργό «φασίστα» εκτός μικροφώνου.

Ο κ. Κυρανάκης αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά, «μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η φράση του κ. Κυράνακη προκάλεσε το ξέσπασμα της κα. Πέρκα η οποία αποκάλεσε τον υπουργό «φασίστα» εκτός μικροφώνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ