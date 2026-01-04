Ειδήσεις | Διεθνή

Πάπας Λέων ΙΔ’: Η Βενεζουέλα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα

Ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας δήλωσε ότι ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

