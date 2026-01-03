Τραμπ: Ο Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μήνυμά του στο Truth. Προηγήθηκαν βομβαρδισμοί στο Καράκας. Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση. Το Κογκρέσο δεν είχε ενημερωθεί για την στρατιωτική επιχείρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:30

Με μήνυμά του στο Truth, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Βενεζουέλας. Όπως αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!».

Είχαν προηγηθεί Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τα πλήγματα σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, καθώς η κυβέρνηση ενέτεινε νωρίς το Σάββατο την εκστρατεία της κατά του καθεστώτος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διέταξε την εφαρμογή όλων των σχεδίων εθνικής άμυνας «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Παράλληλα, κάλεσε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της Βενεζουέλας να κινητοποιηθούν και να υπερασπιστούν τη χώρα. Βέβαια οι εξελίξεις και η ανακοίνωση της σύλληψης του από πλευράς του προέδρου Τραμπ καθιστούν αυτές τις πληροφορίες αντικρουόμενες.

Πολλά χτυπήματα

Σύμφωνα με το BBC, υπήρξαν πολυάριθμες σχεδόν ταυτόχρονες αναφορές για εκρήξεις σε διάφορα σημεία στο Καράκας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν η Λα Καρλότα, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης, καθώς και η κύρια στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα, ενώ κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν εκρήξεις και στις δύο τοποθεσίες.

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.



Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.



¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/SsbCyw18RY — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 3, 2026

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά και η κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Πάντως, από την πλευρά τους, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη Βενεζουέλα κάνουν λόγο για αμερικανική επίθεση στη χώρα τους.

Άγνοια δηλώνει το Κογκρέσο

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική ενέργεια στη Βενεζουέλα, ανέφερε το πρωί του Σαββάτου στο CNN πηγή με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν δεσμευτεί να ενημερώνουν εκ των προτέρων τις επιτροπές του Κογκρέσου για ενδεχόμενα χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, αν και ορισμένοι νομοθέτες έχουν επιμείνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bloomberg, CNN, CBS