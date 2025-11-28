Ρωσία και Ινδία ενισχύουν την συνεργασία τους: Στο Νέο Δελχί ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης που δέχθηκε από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτινhttps://www.insider.gr/tags/blantimir-poytin θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης που δέχθηκε από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη αυτή «θα επιτρέψει να συζητηθούν όλες οι πτυχές της ποικίλης ατζέντας των ρωσοϊνδικών σχέσεων προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης», όπως και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων «στα θέματα διεθνούς και περιφερειακής επικαιρότητας», διευκρίνισε η ρωσική προεδρία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, με την υπογραφή κοινής δήλωσης και εμπορικών συμφωνιών, ο Πούτιν θα συναντηθεί επίσης με την Ινδή πρόεδρο Ντραουπάντι Μούρμου.

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσει και στις δύο χώρες μια ευκαιρία να επανεξετάσουν την πρόοδο στις σχέσεις τους, ανακοίνωσε παράλληλα η Ινδία.

«Η επερχόμενη επίσημη επίσκεψη θα προσφέρει μια ευκαιρία στην ηγεσία της Ινδίας και της Ρωσίας να (…) ορίσουν το όραμα για την ενίσχυση της ‘ειδικής και προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης’ και να ανταλλάξουν απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε ανακοίνωσή του.

Ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Ινδία στις 4-5 Δεκεμβρίου ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαίωσε το υπουργείο.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται καθώς οι σχέσεις του Νέου Δελχί, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς αργού πετρελαίου στον κόσμο, με τους δυτικούς συμμάχους του έχουν οξυνθεί λόγω της αγοράς από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένη τιμή ύστερα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταβάλλει μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αύξησε σε 50% τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στην πλειονότητα των εισαγωγών από την Ινδία, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις αυτές προκάλεσαν απότομη επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ινδία και τις ΗΠΑ, που διαπραγματεύονται μια εμπορική συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ