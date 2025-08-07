Ειδήσεις | Διεθνή

Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή – Αναφορές για 2 νεκρούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή – Αναφορές για 2 νεκρούς
ο ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε πλοιάριο.

Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι κινητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουέστ Άλτον ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε πλοιάριο.

Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Βιρτζ σκοράρει και η Bayer βάζει αυτογκόλ - Τα «ψιλά γράμματα» στην μεταγραφή του αιώνα

Οι αποκαλύψεις περί ανύπαρκτων ελέγχων στην αγορά βιολογικών προϊόντων

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
ΗΠΑ
νεκροί
Αεροπορικό δυστύχημα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider