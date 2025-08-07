Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή – Αναφορές για 2 νεκρούς

ο ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε πλοιάριο.

Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι κινητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουέστ Άλτον ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου.

Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.