ΔΝΤ: Συγκρατημένες προβλέψεις για ανάπτυξη 2% το 2025 και το 2026 στην Ελλάδα

Σταθερά πιο συντηρητικό από την κυβέρνηση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Προβλέπει ανάπτυξη 2%, πληθωρισμό 3,1% και ανεργία 8,4% το 2026.

Σταθερά πιο συντηρητικό από την κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό καθώς στο νέο World Economic Outlook που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, εκτιμά πως το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, όταν στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,4% το 2026.

Σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του περασμένου Απριλίου το ΔΝΤ διατηρεί σταθερή την εκτίμησή του για ανάπτυξη 2% το 2025 αλλά αναβαθμίζει την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της επόμενης χρονιάς από το 1,8% στο 2%.

Πιο ευοίωνες σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο είναι και οι προβλέψεις για την ανεργία που διαμορφώνονται πλέον στο 9% το 2025 και 8,4% το 2026 από 9,4% και 9% αντίστοιχα. Αντίθετα, ελαφρώς αυξημένες είναι οι προβλέψεις για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό στο 3,1% φέτος και 2,5% το 2026 από 9,4% και 9% που ήταν στην προηγούμενη έκθεση.

«Πληγή» το εξωτερικό έλλειμμα

«Ανοιχτή πληγή» για την ελληνική οικονομία παραμένει το εξωτερικό έλλειμμα με το ΔΝΤ να εκτιμά πως το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας το 5,8% του ΑΕΠ το 2025 και το 5,3% του ΑΕΠ το 2026, καθώς η χώρα μας παραμένει σταθερά στο γκρουπ των «δανειστών» μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σε αντίθεση με τις χώρες του Βορρά, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές».

Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης

Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία το ΔΝΤ αναβαθμίζει σχετικά τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη του 2025 εκτιμώντας πως αυτή θα διαμορφωθεί στο 3,2% το 2025 και το 3,1% το 2026, σταθερά χαμηλότερα από τους ρυθμούς ανάπτυξης της προ πανδημίας εποχής.

Ειδικά για την Ευρωζώνη το ΔΝΤ αναμένει ανάπτυξη 1,2% το 2025 και 1,1% το 2026 με τις μεγαλύτερες οικονομίες του κοινού νομίσματος (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) να αναπτύσσονται με ρυθμούς χαμηλότερους του 1%. Μοναδική εξαίρεση η Ισπανία που αναμένεται να έχει ανάπτυξη 2,9% το 2025 και 2% το 2026.

Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθεί με 2% το 2025 και 2,1% το 2026.

Το ΔΝΤ εκτιμά πως αν και το σοκ των δασμών που προκάλεσαν οι ΗΠΑ ήταν μικρότερο από το αναμενόμενο, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί, καθώς όλες οι οικονομίες καλούνται να λειτουργήσουν σε μια νέα εμπορική πραγματικότητα.

Συνολικά η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αναπτυχθεί με ένα μέσο ρυθμό της τάξης του 3,2% το διάστημα 2027-2023 καταγράφοντας σημαντική επιβράδυνση του ιστορικού μέσου της τάξης του 3,7%.