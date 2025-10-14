EE: Πρόστιμα 157 εκατ. ευρώ σε Gucci, Chloe και Loewe από τις αντιμονοπωλιακές αρχές

Πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ επέβαλε η αντιμονοπωλιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εταιρείες Gucci, Chloe και Loewe για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης στους λιανικούς συνεργάτες τους.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ επέβαλε η αντιμονοπωλιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εταιρείες Gucci, Chloe και Loewe για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης στους λιανικούς συνεργάτες τους.

Σύμφωνα με το Reuters, στην Gucci, ιδιοκτησία της Kering, επιβλήθηκε πρόστιμο 119,7 εκατ. ευρώ, στην Chloé 19,7 εκατ. ευρώ και στην Loewe 18 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο στη δραστηριότητα των ομίλων ειδών πολυτελείας.

«Οι τρεις εταιρείες μόδας παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους, επιβάλλοντας τους περιορισμούς, όπως η απαίτηση να μην παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης, τα μέγιστα ποσοστά εκπτώσεων και συγκεκριμένες περιόδους για τις εκπτώσεις», ανέφερε η Κομισιόν σε σχετική ανακοίνωσή της.

Οι πρακτικές αυτές στέρησαν από τους λιανοπωλητές την ανεξαρτησία τους στην τιμολόγηση και μείωσαν τον ανταγωνισμό, προστατεύοντας παράλληλα τα δικά τους κανάλια πώλησης από τον ανταγωνισμό, ανέφερε η ακόμα Επιτροπή.

Η Kering δήλωσε ότι η έρευνα της ΕΕ επιλύθηκε μετά από συνεργασία με την Gucci και ότι το οικονομικό πλήγμα προβλέφθηκε στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2025 του ομίλου.

Η Loewe της LVMH επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία με την ΕΕ και δεσμεύτηκε να λειτουργεί «σε αυστηρή συμμόρφωση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους». Η LVMH αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα τις πωλήσεις του γ' τριμήνου.

Από την πλευρά της, η Richemont, ιδιοκτήτρια της Chloe, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το πρόστιμο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, μάρκες όπως Armani, Dior, Loro Piana και πρόσφατα Tod's έχουν επίσης δεχτεί πιέσεις από τις ιταλικές αρχές σχετικά με φερόμενες καταχρήσεις εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.