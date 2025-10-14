Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ: Πώς η πρώην συνιδρύτρια του Tinder έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος

Η ιστορία της γυναίκας που μετέτρεψε την αδικία και τον σεξισμό της Silicon Valley σε success story και σε μια εφαρμογή που άλλαξε τους κανόνες του φλερτ.

Φεβρουάριος 2021. Μια 31χρονη γυναίκα, με το ενός έτους μωρό της στην αγκαλιά, χτυπά το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Είναι η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, και μόλις έχει γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Αυτή η εικόνα, όμως, είναι απλώς το τέλος μιας ιστορίας που ξεκίνησε με προδοσία, σεξισμό και μια απόλυτα άδικη αποχώρηση από την εταιρεία που η ίδια βοήθησε να δημιουργηθεί: το Tinder.

Ποια είναι η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ

Η γυναίκα πίσω από το όνομα και την επιτυχία του Tinder

Η ιστορία ξεκινά το 2012, όταν η 22χρονη τότε Γουίτνεϊ γίνεται μέλος της ιδρυτικής ομάδας μιας νέας dating εφαρμογής. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός από την πρώτη στιγμή, αφού είναι εκείνη που προτείνει το εμβληματικό όνομα "Tinder", αντί για Matchbox που είχε προταθεί αρχικά, και σχεδιάζει τη στρατηγική marketing που το εκτόξευσε.

Αντί για ακριβές διαφημίσεις, η Χερντ είχε μια ιδιοφυή ιδέα: Οργάνωσε ένα tour σε αμερικανικά κολέγια, παρουσιάζοντας την εφαρμογή σε φοιτητικές αδελφότητες. Η στρατηγική της, γνωστή ως "wom" (word-of-mouth), λειτούργησε άψογα. Το Tinder έγινε viral και μέσα σε δύο χρόνια είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο swipes την ημέρα. Η Γουίτνεϊ ήταν η καρδιά της επιτυχίας του, όμως οι άνδρες συνιδρυτές της είχαν άλλα σχέδια για εκείνη.

Όταν το παραμύθι γίνεται εφιάλτης

Το επαγγελματικό παραμύθι επιτυχίας έγινε προσωπικός εφιάλτης όταν η ερωτική της σχέση με τον συνιδρυτή Τζάστιν Ματίν έληξε.

