«Καπνός» 150 δισ. δολάρια σε 24 ώρες στην crypto - αγορά: Αισθητές απώλειες για Bitcoin και Ether

Συνεχίζεται η άτακτη υποχώρηση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων με τις «παρενέργειες» από τον ιστορικό γύρο ρευστοποιήσεων που πυροδοτήθηκε το Σαββατοκύριακο να παραμένουν αισθητές, καθώς οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνας βάφουν με «κόκκινο» τα assets υψηλού κινδύνου.

Το Bitcoin κατρακυλά 4,2% στα 111.825 δολάρια το απόγευμα της Τρίτης, ενώ το Ether διολισθαίνει 7,2% κάτω από τα 3.950 δολάρια. Τα μικρότερα, πιο ασταθή tokens βυθίζονται ακόμη περισσότερο, εξανεμίζοντας τη συλλογική αγοραία αξία όλων των crypto κατά περισσότερα από 150 δισ. δολάρια σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με το CoinGecko.

Παρά την μερική ανάκαμψη της Δευτέρας, τα περισσότερα, μεγάλα tokens δεν μπορούν να βάλουν φρένο στην καθοδική τους πορεία με την αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ των δύο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου να προκαλούν πιέσεις στις μετοχές, με τις περισσότερες αγορές στην Ασία και την Ευρώπη να βιώνουν νέο γύρο απωλειών.

Το Σαββατοκύριακο οι επενδυτές απέσυραν 756 εκατ. δολάρια από τα αμερικανικά Bitcoin και Ether, αναδεικνύοντας το αίσθημα νευρικότητας μεταξύ των traders.

Μια κίνηση κάτω από τα 110.000 δολάρια για το Bitcoin θα οδηγούσε σε «ένα τεστ της ζώνης ρευστότητας των 104.000-108.000 δολαρίων», σύμφωνα με τον Tίμοθι Μισίρ, επικεφαλής έρευνας στην πλατφόρμα ανάλυσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων BRN.

«Η αγορά εισέρχεται τώρα σε μια περίεργη φάση η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσοχή, επιλεκτική ανάληψη κινδύνου και αργή ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης τόσο στις αγορές σποτ όσο και στις αγορές παραγώγων», επεσήμανε η εταιρεία αναλύσεων Glassnode.

Το sell off βρίσκεται πάτημα στους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha Ocean, μιας από τις μεγαλύτερες νοτιοκορεατικές ναυπηγικές εταιρείες, απαντώντας έτσι στα μέτρα που είχε λάβει η Ουάσινγκτον κατά του κινεζικού ναυτιλιακού τομέα.

Νωρίτερα, περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις είχαν ρευστοποιηθεί, σε μια βίαιη διόρθωση που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με αυστηρότερους δασμούς, ως απάντηση στους νέους ελέγχους στις εξαγωγές που είχε επιβάλει το Πεκίνο.