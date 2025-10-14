Ιράν: Δικαστήριο καταδίκασε δύο Γάλλους υπηκόους σε βαριές ποινές για κατασκοπεία

Η ιρανική δικαιοσύνη καταδίκασε δύο Γάλλους υπηκόους, η ταυτότητα των οποίων δεν έγινε γνωστή, σε βαριές ποινές κάθειρξης για «κατασκοπεία» για λογαριασμό της Γαλλίας και του Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η ιρανική δικαιοσύνη καταδίκασε δύο Γάλλους υπηκόους, η ταυτότητα των οποίων δεν έγινε γνωστή, σε βαριές ποινές κάθειρξης για «κατασκοπεία» για λογαριασμό της Γαλλίας και του Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η πρωτόδικη ετυμηγορία στην υπόθεση των δύο Γάλλων που κατηγορούνται για κατασκοπεία και συνελήφθησαν στις 9 Μαρτίου 2023 έχει εκδοθεί», όπως μετέδωσε το Mizan, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επισήμως, δύο Γάλλοι υπήκοοι, η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί, κρατούνται στο Ιράν αλλά έχουν συλληφθεί τον Μάιο του 2022.

Χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των κατηγορουμένων, το δικαστήριο καταδίκασε, όπως μετέδωσε το Reuters, τον έναν Γάλλο υπήκοο σε έξι χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία για λογαριασμό της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες περί συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος σε βάρος της εθνικής ασφάλειας και 20 χρόνια κάθειρξης για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο άλλος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία για λογαριασμό της Γαλλίας, πέντε χρόνια φυλάκισης για κατηγορίες περί συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος σε βάρος της εθνικής ασφάλειας και 17 χρόνια κάθειρξης για παροχή βοήθειας στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι δύο καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά των ποινών τους σε ανώτερο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ