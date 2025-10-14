GM: «Βυθίστηκαν» τα πλάνα για EV - Αναμένει επιβάρυνση 1,6 δισ. στα κέρδη γ' τριμήνου

Η GM ανέφερε ότι η επαναξιολόγηση της παραγωγικής της ικανότητας και του αποτυπώματος της κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων είναι «σε εξέλιξη».

Επιβαρύνσεις 1,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να καταγραφούν στα αποτελέσματα της General Motors για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς τα σχέδια της εταιρείας για την παραγωγή πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων δεν εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Ντιτρόιτ ανέφερε την Τρίτη σε δημόσια δήλωση ότι 1,2 δισ. δολάρια από την επιβάρυνση θα είναι μη ταμειακές, ειδικές χρεώσεις ως αποτέλεσμα προσαρμογών στην παραγωγική ικανότητα των ηλεκτρικών οχημάτων της.

Τα υπόλοιπα 400 εκατ. δολάρια σε μετρητά σχετίζονται κυρίως με τέλη ακύρωσης συμβολαίων και εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα.

Η GM ανέφερε ότι η επαναξιολόγηση της παραγωγικής της ικανότητας και του αποτυπώματος της κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων είναι «σε εξέλιξη», υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν επιπλέον επιβαρύνσεις για τα επόμενα τρίμηνα.

Οι χρεώσεις θα αναφερθούν ως ειδικά στοιχεία όταν η GM ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ' τριμήνου στις 21 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν τα καθαρά κέρδη της, αλλά όχι τα προσαρμοσμένα κέρδη ή τα προσαρμοσμένα EBIT.

Η GM ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά EV που δεν έφτασε ποτέ στο αποκορύφωμά της. Η εταιρεία σχεδίαζε κάποια στιγμή να επενδύσει 30 δισ. δολάρια έως το 2025 σε ηλεκτρικά οχήματα.

Οι επιβαρύνσεις έρχονται εν μέσω αλλαγών στους κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως στα τέλη της ομοσπονδιακής φορολόγησης ύψους 7.500 δολαρίων, υπό την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε υποστηρίξει τον συγκεκριμένο τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η GM, η οποία παράγει τα περισσότερα μοντέλα EV στις ΗΠΑ, έχει σημειώσει σημαντικά κέρδη φέτος στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά η ανταπόκριση της αγοράς είναι μικρότερη σε σύγκριση με τις προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή της δεκαετίας.

Η Motor Intelligence ανέφερε ότι η GM πέρασε από μερίδιο αγοράς 8,7% στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα στην αρχή του έτους σε 13,8% κατά το γ' τρίμηνο, ξεπερνώντας τη Hyundai, συμπεριλαμβανομένης της Kia, με 8,6% μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Tesla, ηγέτη των ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι είχε μερίδιο αγοράς 43,1% μέχρι τον Σεπτέμβριο.