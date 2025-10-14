J&J: Προχωρά σε διαχωρισμό του τομέα της ορθοπεδικής από τον όμιλο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η J&J ανακοίνωσε πωλήσεις και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ παράλληλα αύξησε τις προβλέψεις για τα έσοδα για ολόκληρο το έτος.

Τον διαχωρισμό του τομέα της ορθοπεδικής, ο οποίος παρουσιάζει βραδύτερη ανάπτυξη, από τον υπόλοιπο όμιλο εντός 18 έως 24 μηνών, ανακοίνωσε η Johnson & Johnson.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στόχος της εταιρείας είναι να δώσει περισσότερο χώρο για ανάπτυξη στον τομέα των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η J&J ανακοίνωσε πωλήσεις και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ παράλληλα αύξησε τις προβλέψεις για τα έσοδα για το 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα γ' τριμήνου ανήλθαν σε 24 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 23,7 δισ. δολάρια. Επίσης, αύξησε τις προβλέψεις για τις εκτιμώμενες πωλήσεις για το 2025 κατά 300 εκατ. δολάρια, σε 93,7 δισ. δολάρια.

Η φαρμακευτική βιομηχανία διατήρησε αμετάβλητες τις προσαρμοσμένες προβλέψεις για τα κέρδη του 2025, αναφέροντας ότι απορροφά τους υψηλότερους φόρους.

Η μετοχή της J&J υποχωρεί κατά 1,9% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζει τα «χτυπήματα» της δασμολογικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να τους επιβάλει σε εταιρείες που δεν λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των ιατρικών δαπανών στις ΗΠΑ.

Οι ανταγωνίστριες φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και AstraZeneca συμφώνησαν να διαθέσουν ορισμένα από τα φάρμακά τους με μεγάλες εκπτώσεις στην εγχώρια αγορά και να εξισώσουν τις τιμές με άλλες πλούσιες χώρες, σε αντάλλαγμα για τριετή απαλλαγή από δασμούς.

Οι συνομιλίες της J&J με την κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζονται, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή Τζόσεφ Γουόκ, ο οποίος δήλωσε ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» ότι η εταιρεία θα καταφέρει να βρει κοινό έδαφος όσον αφορά την τιμολόγηση. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή της κυβέρνησης», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αξιολογεί τον τρόπο διαχωρισμού του ορθοπεδικού τμήματος, δήλωσε ο Wolk, μιας επιχείρησης που επικεντρώνεται στις αντικαταστάσεις ισχίου και γόνατος και στον εξοπλισμό της σπονδυλικής στήλης, η οποία το 2024 είχε κύκλο εργασιών περίπου 9,2 δισ. δολαρίων. Προετοιμάζεται για την πιθανότητα αποσχίσεως, την πιο χρονοβόρα και εντατική σε πόρους προσέγγιση, είπε.

Η ορθοπεδική εταιρεία, που ονομάζεται DePuy Synthes, θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, σύμφωνα με την J&J. Αν και «εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετική επιχείρηση», δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα ούτε είναι τόσο κερδοφόρα όσο οι άλλοι τομείς της J&J και μπορεί να ωφεληθεί από το να λειτουργεί ανεξάρτητα, δήλωσε ο Γούοκ.