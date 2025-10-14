H νέα κόντρα ΗΠΑ - Κίνας «κοκκινίζει» τη Wall Street

O Dow Jones υποχωρεί 0,66% στις 45.763 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,82% στις 6.600 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 1,33% στις 22.392 μονάδες

Κύμα ρευστοποιήσεων καταγράφεται στην Wall Street την Τρίτη, με τη χθεσινή επιχείρηση ανασύνταξης να κρίνεται ανεπιτυχής καθώς οι επενδυτικές ανησυχίες για το διεθνές εμπόριο και τον δασμολογικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν ασίγαστες, εν μέσω χορού εταιρικών αποτελεσμάτων με έμφαση στις τράπεζες. Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος είναι πως ο VIX γνωστός ως «δείκτης φόβου» σκαρφάλωσε σε υψηλό 4 μηνών με τους traders να μην βλέπουν εύκολη λύση στην εμπορική διαμάχη Ουάσιγκτον - Πεκίνου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,66% στις 45.763 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,82% στις 6.600 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 1,33% στις 22.392 μονάδες. Οι πωλητές «χτυπούν» τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης που ηγούνταν του ράλι με την Nvidia να κατρακυλά 4% και την Oracle να σημειώνει απώλειες 4,5%. Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε πέντε από τις αμερικανικές θυγατρικές της Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας.

Η κίνηση, επεσήμανε η κινεζική κυβέρνηση, στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κίνας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μιλώντας στους Financial Times υπογράμμισε ότι η κίνηση επιβολής κυρώσεων στις θυγατρικές των ΗΠΑ σηματοδοτεί την οικονομική αδυναμία της Κίνας, προσθέτοντας ότι η ηγεσία της χώρας «θέλει να τραβήξει όλους τους άλλους μαζί της στην ύφεση».

«Η εμπορική πολιτική παραμένει βασικός μοχλός για τις χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ φέτος και είδαμε μια απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», επεσήμανε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρτσάρντι, επικεφαλής μετοχών στην UBS Global Wealth Management. «Με σκληρές θέσεις και από τις δύο πλευρές, αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών μέχρι το τέλος του μήνα» πρόσθεσε.

Ωστόσο, το ιστορικό των διαπραγματεύσεων Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ έχει δείξει πως η κλιμάκωση συχνά ακολουθείται από τακτικές εκεχειρίες και δεν αποκλείεται να επιτευχθεί μια συμφωνία, συμπλήρωσε. Στο πεδίο των επιχειρηματικών νέων, δυναμικά εξελίσσονται οι ανακοινώσεις των επιχειρηματικών μεγεθών με -κατά πλειοψηφία- ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα.

H JP Morgan είχε θετικό τρίμηνο με ώθηση από τον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, που απέφερε περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα από το αναμενόμενο. Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 12% στα κέρδη της, τα οποία άγγιξαν τα 14,39 δισ. δολάρια, ή 5,07 δολάρια κέρδη ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 4,84 δολ/μτχ, ωστόσο ο τίτλος της καταγράφει πτώση 4,1%.

Tις προσδοκίες για τα κέρδη του γ' τριμήνου ξεπέρασε και η Wells Fargo, ενώ προχώρησε και σε ανοδική αναθεώρηση ενός βασικού δείκτη κερδοφορίας ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 5,59 δισ. δολάρια ή 1,66 δολάρια ανά μετοχή έναντι 5,11 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν κέρδη στα 1,55 δολάρια ανά μετοχή, ενώ ο τίτλος της σημειώνει άλμα 3%.

Τα περισσότερα έσοδα από οποιοδήποτε γ' τρίμηνο στην ιστορία της ανακοίνωσε η Goldman Sachs, με ώθηση από την αναζωπύρωση των συναλλαγών που ενίσχυσε τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε συνολικά έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική ανήλθαν σε 2,66 δισ. δολάρια ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,18 δισ. δολάρια όμως ο τίτλος της βρίσκεται σε πτώση 5%.

Άνοδο 16% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Citigroup το γ' τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν στα 3,8 δισ. δολάρια, καθώς όλες οι μονάδες της εμφάνισαν ρεκόρ εσόδων. Tα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν κατά 23% στα 1,86 δολάρια, παρά τις ζημίες ύψους 726 εκατ. δολαρίων που προέκυψαν από την πώληση του 25% της μεξικανικής θυγατρικής της, Banamex, με την μετοχή της να κερδίζει 0,16%.