Οικονομία | Ελλάδα

Μειώθηκε κατά 2,4% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μειώθηκε κατά 2,4% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο
Μείωση 2,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Μείωση 2,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 4,2%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι καταναλωτές, τι πρέπει να προσέξουν

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το «πέναλτι» 22%, ποιοι κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου

Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

tags:
Βιομηχανία
ΕΛΣΤΑΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider