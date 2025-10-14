Μειώθηκε κατά 2,4% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Μείωση 2,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 4,2%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.