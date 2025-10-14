Γερμανία: Ενισχύθηκε τον Οκτώβριο η επενδυτική εμπιστοσύνη

Αύξηση κατέγραψε η επενδυτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ZEW, ωστόσο η άνοδος ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW διαμορφώθηκε στις 39,3 μονάδες, από 37,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας βελτίωση για ακόμη έναν μήνα.

Ωστόσο, αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μεγαλύτερη άνοδο, στις 41 μονάδες.

Ο συγκεκριμένος δείκτης βασίζεται σε μηνιαία έρευνα που διενεργείται σε περίπου 350 χρηματοοικονομικούς αναλυτές από τράπεζες, ασφαλιστικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.