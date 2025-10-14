Apple: Πράσινη ενέργεια από την Ελλάδα για τη φόρτιση συσκευών

Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 650 μεγαβάτ, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, αναπτύσσει η Apple, προκειμένου ως το 2030, όλη η ενέργεια που απαιτείται για τη φόρτιση του iPhone ή την τροφοδοσία του Mac να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, «η Apple επεκτείνει σημαντικά τα έργα καθαρής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, με νέα, μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Μαζί με ένα νέο ηλιακό πάρκο που τέθηκε σε λειτουργία στην Ισπανία, τα έργα που ανακοινώθηκαν -όλα με την υποστήριξη της Apple- θα προσθέσουν 650 μεγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υπογράψει μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ένα έργο ηλιακής ενέργειας 110 MW, το οποίο ανήκει και λειτουργεί υπό την ευθύνη της HELLENiQ ENERGY. Το έργο, το οποίο είναι πλέον πλήρως λειτουργικό, θα υποστηρίξει τη μετάβαση της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Γιώργος Αλεξόπουλος, δήλωσε: «Αυτή η στρατηγική συμφωνία με την Apple επιβεβαιώνει τη δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια και μετατροπή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως καταλύτη για βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω του ηλιακού έργου 110 MW που υλοποιούμε στην Κοζάνη, στη Βόρεια Ελλάδα, παρέχουμε πράσινη ενέργεια που προωθεί τους παγκόσμιους στόχους της Apple για την απανθρακοποίηση, ενώ παράλληλα προωθούμε τη δική μας στρατηγική μετατροπή προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή πρόοδο της HELLENiQ ENERGY προς τον στόχο της για 1 GW εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το τέλος του 2026 - ένας στόχος που έχει ήδη επιτευχθεί κατά 50%, με περισσότερα από 310 MW να λειτουργούν επί του παρόντος σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει πώς οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες μεταξύ παγκόσμιων καινοτόμων και ηγετών στον τομέα της ενέργειας μπορούν να ξεκλειδώσουν νέα ανανεώσιμη δυναμικότητα, να ενισχύσουν την περιφερειακή ενεργειακή ανεξαρτησία και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση».