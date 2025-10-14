Μπέσεντ για Κίνα: Προσπαθούν να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία

«Είναι σημάδι του πόσο αδύναμη είναι η οικονομία τους και θέλουν να παρασύρουν κάτω και όλους του άλλους μαζί τους», είπε.

Κατηγορίες ότι προσπαθεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία εξαπέλυσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ εναντίον της Κίνας, μετά την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών που πλήττουν τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο ίδιος δήλωσε στους FT, ότι η εισαγωγή των ελέγχων από την Κίνα μόλις τρεις εβδομάδες πριν την συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, αντανακλά προβλήματα τη δική της οικονομία.

«Είναι σημάδι του πόσο αδύναμη είναι η οικονομία τους και θέλουν να παρασύρουν κάτω και όλους του άλλους μαζί τους. Ίσως και να υπάρχει κάποιο λενινιστικό μοντέλο όπου το να βλάπτεις τον πελάτη σου είναι καλή ιδέα, ωστόσο εδώ μιλάμε για τον μεγαλύτερο προμηθευτή στον κόσμο», είπε.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «Εάν θέλουν να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία, εκείνοι θα επηρεαστούν περισσότερο. Βρίσκονται εν μέσω ύφεσης και θέλουν να επιταχύνουν την έξοδό τους από αυτήν, Το πρόβλημα είναι ότι επιδεινώνουν τη θέση τους στην παγκόσμια σκηνή».

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Κίνας να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, που ώθησαν τον Τραμπ να ανακοινώσει δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχους στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από 1η Νοεμβρίου.

Πηγή ανέφερε στους FT ότι οι ΗΠΑ έχουν προετοιμάσει αντίμετρα τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο πρόσωπο είπε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν προτεραιότητα στο ζήτημα κατά τη σύνοδο των υπουργών της G7 στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, παράλληλα με τις συνόδους Παγκόσμιας Τράπεζας - ΔΝΤ.

Δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν από εταιρείες που εξάγουν λογισμικό προς την Κίνα να λαμβάνουν πρώτα άδεια, κάτι που θα μπορούσε να έχει δραματικό αντίκτυπο στις κινέζικες βιομηχανίες.

Φωτογραφία: @associatedpress

