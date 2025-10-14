Γιαννόπουλος (Enterprise Greece): Προς νέο ρεκόρ το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων

Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ANUGA 2025, της μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων στον κόσμο.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ANUGA 2025, της μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων στον κόσμο. Η εθνική συμμετοχή που οργανώθηκε από την Enterprise Greece, απέσπασε εξαιρετικά σχόλια και κέρδισε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών και επαγγελματιών του κλάδου από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τα παραπάνω σημειώνονται σε ανακοίνωση της Enterprise Greece ενώ, όπως αναφέρεται, η φετινή ANUGA σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 εκθέτες από 110 χώρες και 140.000 εμπορικούς επισκέπτες από 190 χώρες. Μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό διεθνές σκηνικό, η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις εθνικές συμμετοχές και επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σύγχρονη γαστρονομία, προβάλλοντας την ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Το Εθνικό Περίπτερο, με επιφάνεια 2.400 τμ, αποτέλεσε έναν πραγματικό «πρεσβευτή της ελληνικής γεύσης». Η σύγχρονη αισθητική του και -κυρίως- η συμμετοχή 140 εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τα πιο εκλεκτά προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας, τράβηξαν τα βλέμματα και δημιούργησαν εξαιρετικές εντυπώσεις.

Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λάρισας και Τρικάλων, που ένωσαν δυνάμεις με την Enterprise Greece στηρίζοντας έμπρακτα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι Έλληνες εκθέτες πραγματοποίησαν περισσότερες από 20.000 επιχειρηματικές συναντήσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας και ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων.

Την εθνική αποστολή τίμησε με την παρουσία του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνης Φιλιππής, ο οποίος περιηγήθηκε στο Εθνικό Περίπτερο συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνο Γιαννόπουλο.

Για την υποστήριξη των Ελλήνων εκθετών, υπήρξε συνεργασία με το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου στο Ντίσελντορφ, η επικεφαλής του οποίου, Νόνικα Παπαδοπούλου, συνομίλησε με το σύνολο των εκθετών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας και της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή αγορά τροφίμων.

Με δηλώσεις του στη συνέχεια ο κ. Φιλιππής ανέφερε: «Η παρουσία της Ελλάδας στην ANUGA 2025 ξεπέρασε κάθε προσδοκία, τόσο ως προς τη συμμετοχή όσο και την ποιότητα των προϊόντων. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, τόνισε: «Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων διατηρούν σταθερά ανοδική πορεία, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Το 2025 αναμένεται να καταγράψουν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 11,2 δισ. ευρώ του 2024. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ANUGA εξέφρασαν ενθουσιασμό και αισιοδοξία για το μέλλον, ένα μήνυμα που μας δίνει ώθηση να ενισχύσουμε περαιτέρω το πρόγραμμα δράσεων του Enterprise Greece, τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης».

