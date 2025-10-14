Συμβούλιο της Ευρώπης: Το Ηνωμένο Βασίλειο καλείται να προστατεύσει την ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης

Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατική» την οργάνωση Palestine action και έκτοτε η υποστήριξη προς την οργάνωση έχει γίνει ποινικό αδίκημα βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2000. Ε

Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει η αντιτρομοκρατική νομοθεσία να μην περιορίζει το δικαίωμα της συνάθροισης, προειδοποιεί ο επίτροπος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Μάικλ Ο'Φλάχερτι έπειτα από πρόσφατη επίσκεψή του στη Βρετανία.

«Υπενθυμίζω ότι η εθνική νομοθεσία για την καταπολέμηση της "τρομοκρατίας" ή του "βίαιου εξτρεμισμού" δεν πρέπει να επιβάλλει κανέναν περιορισμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης, περιορισμό που δεν είναι αυστηρά αναγκαίος για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων», γράφει ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι σε επιστολή που απευθύνει προς την υπουργό Εσωτερικών της βρετανικής κυβέρνησης Σαμπάνα Μαχμούντ.

Στη επιστολή του με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι «διαπιστώνει ότι μεγάλος αριθμός συλλήψεων έγινε διότι οι συλληφθέντες κρατούσαν πλακάτ ή πανό που εξέφραζαν αλληλεγγύη προς την οργάνωση ή τη διαφωνία τους με την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει υπό απαγόρευσιν την οργάνωση Palestine action.

Ο επίτροπος ζητά η αντιτρομοκρατική νομοθεσία να μην περιστέλλει την ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης.

Προτρέπει σε ολική εξέταση του νομικού πλαισίου του σχετιζόμενου με τις διαδηλώσεις ώστε να επιβεβαιωθεί ότι συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι καλεί επίσης την κυβέρνηση να επανεξετάσει το νομοσχέδιο περί εγκληματικότητας και διαφύλαξης της τάξης, κυρίως το νέο αδίκημα που αφορά την απόκρυψη ταυτότητας ή τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται για τις συγκεντρώσεις κοντά σε τόπους θρησκευτικής λατρείας.

