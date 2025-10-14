Wells Fargo: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα κέρδη του γ΄ τριμήνου

Προχώρησε και σε ανοδική αναθεώρηση ενός βασικού δείκτη κερδοφορίας ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη μετά την άρση των ρυθμιστικών περιορισμών από την Fed υπό τους οποίους λειτουργούσε για επτά χρόνια.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 5,59 δισ. δολάρια ή 1,66 δολάρια ανά μετοχή έναντι 5,11 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν κέρδη στα 1,55 δολάρια ανά μετοχή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αμερικανική τράπεζα στοχεύει πλέον σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) μεταξύ 17% και 18% μεσοπρόθεσμα, έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων για 15%. Ο δείκτης ROTCE μετρά πόσο αποτελεσματικά μια τράπεζα μπορεί να δημιουργεί κέρδη για τους μετόχους της, δείχνοντας τον ρυθμό και το κόστος της ανάπτυξης.

Η πρόβλεψη αυτή έρχεται καθώς η τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από τόκους ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) - η διαφορά μεταξύ των εσόδων από δάνεια και των εξόδων της από καταθέσεις - ανήλθαν συνολικά στα 11,95 δισ. δολάρια το γ' τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,01 δισ. δολάρια. Η Wells Fargo διατήρησε την εκτίμησή της για το NII του 2025 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Από την άλλη, η αναβάθμιση του ROTCE, παρέχει σαφήνεια για τη συνέχεια, καθώς η Wells Fargo εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης μετά την άρση του ανώτατου ορίου ενεργητικού από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Ιούνιο. Επιπλέον, σχεδιάζει να μειώσει τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) σε 10% έως 15% από πάνω από 11% που διατηρούσε τα τελευταία εννέα τρίμηνα καθώς συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη.

Το ζήτημα σχετικά με τον ROTCE απασχολεί τους αναλυτές από το δεύτερο τρίμηνο, όταν η Wells Fargo πέτυχε για πρώτη φορά τον στόχο του 15%. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας, που δέχτηκε έντονη κριτική από τους αναλυτές, απέφυγε τότε να «πανηγυρίσει», δεδομένου ότι το επίτευγμα βασίστηκε εν μέρει σε εφάπαξ κέρδη, είχε δηλώσει τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος Charlie Scharf στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του Ιουλίου.

«Είμαι ενθουσιασμένος με τη συνεχή πρόοδο που σημειώνουμε στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, οι οποίες βελτιώνουν την οικονομική μας απόδοση. Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ για το μέλλον μας», δήλωσε ο Scharf την Τρίτη.