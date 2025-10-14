bwin: Προσφορά «καρδιάς» για τα παιδιά του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος

Σε μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης,

Σε μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, η bwin προχώρησε στη δωρεά της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Kinems στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στενή συνεργασία που έχει οικοδομήσει με τον φορέα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η bwin υποστηρίζει σταθερά και μέρος των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, συμβάλλοντας με συνέπεια στο καθημερινό του έργο.

Η φετινή προσφορά εστιάζει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για παιδιά με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες, μέσω του Kinems, ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που ενσωματώνει την τεχνολογία, την κίνηση και τη διαδραστικότητα στην τάξη. Το πρόγραμμα προάγει τη συμμετοχική μάθηση και προσφέρει στα παιδιά έναν τρόπο να αναπτύσσονται μέσα από το παιχνίδι και την έκφραση, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Ένα βήμα προς την προσβάσιμη και βιωματική μάθηση





Η δωρεά αυτή αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών και στην αξία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Μια έμπρακτη απόδειξη ότι η μάθηση μπορεί και πρέπει να είναι προσβάσιμη, βιωματική και χαρούμενη για κάθε παιδί.

«Εδώ και 4 χρόνια η bwin συνεργάζεται με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα και σήμερα προσφέρει ένα μοναδικό δώρο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαδραστικού χαρακτήρα. Τα παιδιά μέσα από την κίνηση, τους διαδραστικούς πίνακες, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, να συμμετέχουν ενεργά, να αγαπούν και να χαίρονται τη μάθηση. Όλοι εμείς στη bwin πιστεύουμε ότι η προσφορά στην κοινωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας. Προσφέρουμε δράσεις οι οποίες κάνουν τη διαφορά στα παιδιά και στις οικογένειες τους», τόνισε η Γενική Διευθύντρια της bwin, Ιωάννα Μπερίου.

Από την πλευρά του Ιδρύματος, ο κ. Ρογκάκος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστήριξε: «Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια της bwin που μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια για να παρέχουμε στις δικές μας οικογένειες την καλύτερη δυνατή βοήθεια για τα παιδιά μας ώστε να μπορέσουν να χαμογελάσουν καλύτερα στο μέλλον».

Η bwin συνεχίζει να αποδεικνύει πως η κοινωνική υπευθυνότητα δεν περιορίζεται σε αριθμούς, αλλά εκφράζεται μέσα από χειρονομίες καρδιάς, που αγγίζουν πραγματικές ανάγκες. Με τη φετινή δωρεά στο Χατζηπατέρειο, επιλέγει να σταθεί δίπλα στα παιδιά, να υποστηρίξει την εκπαίδευση με σεβασμό και φροντίδα και να επενδύσει σε ένα μέλλον όπου όλα τα παιδιά έχουν χώρο να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να ονειρευτούν.

