Σταϊκούρας για προϋπολογισμό: Οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει

«Το Προσχέδιο δεν αποτελεί μια απλή παράθεση αριθμών και εκτιμήσεων, αλλά ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και σταθερότητας για τη χώρα - ένα σχέδιο που συμπυκνώνει την πορεία των τελευταίων επτά ετών συνετής, ρεαλιστικής και αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα διατηρεί τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, ενισχύει την αναπτυξιακή της προοπτική και προχωρά με συνέπεια στον δρόμο της οικονομικής ωρίμανσης και της ευρωπαϊκής σύγκλισης, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες δημοσιονομικά επιδόσεις της Ευρωζώνης, παρουσιάζοντας σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται για έκτο συνεχόμενο έτος, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι από το 2019, έχουν υλοποιηθεί 83 στοχευμένες μειώσεις φόρων, με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, αναφέροντας ενδεικτικά 6 από αυτές, ύψους 4,2 δισ. ευρώ, ενώ στο Προσχέδιο του 2026 προβλέπονται νέες μειώσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, που θα ενισχύσουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα πολιτών και επιχειρήσεων.

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παραμένει ισχυρή και ποιοτικά αναβαθμισμένη - σταθερά πάνω από το 2% για έκτο συνεχόμενο έτος - με τις επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 2019, την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να πλησιάζει το 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι «οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει» - αναφερόμενος στον πληθωρισμό, τη στέγη, την παραγωγικότητα και το δημογραφικό - και τόνισε την ανάγκη σοβαρού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κοινωνική ευαισθησία και δημοσιονομική σύνεση.

Κλείνοντας, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού μας δίνει την ευκαιρία να δούμε την επόμενη μέρα όχι με εφησυχασμό, αλλά με ρεαλισμό και ευθύνη. Απαιτούνται προσωπική υπευθυνότητα, συλλογική ευθύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και συνεργασία. Με τη συμβολή όλων μπορούμε να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα ακόμη πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο δίκαιη, ολόπλευρα πιο ισχυρή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ