Μειώθηκε 1,3% ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (12,8%),

Μείωση 1,3% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο εφέτος και ανήλθε σε 32.321.859 χιλ. ευρώ, έναντι των 32.758.482 χιλ. ευρώ τον Αύγουστο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (12,8%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (20%).

