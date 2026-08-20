«Παράθυρο» από Μπέσεντ για επαναγορές ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων ανά έκδοση

Αναγνώρισε την πίεση στο άνω άκρο της ομολογιακής καμπύλης, τονίζοντας ότι τα τρέχοντα επίπεδα δεν αντανακλούν τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναγορά ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων άφησε ο Αμερικανός υπ. Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ θα «δημιουργήσει μια αγορά» για τους τίτλους μακροπρόθεσμης διάρκειας, των οποίων οι αποδόσεις έχουν πάρει την ανιούσα τις τελευταίες ημέρες.

«Θα αυξήσουμε το μέγεθος της επαναγοράς. Θα σημείωσα ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο από τα 4 δισ. δολάρια ανά έκδοση» υπογράμμισε ο Μπέσεντ.

Παράλληλα, αναγνώρισε την πίεση στο άνω άκρο της ομολογιακής καμπύλης, λέγοντας ότι τα τρέχοντα επίπεδα δεν αντανακλούν τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.

«Έχουμε ένα μεγάλο σύνολο εργαλείων, οπότε θα δούμε. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι πιστεύουμε ότι οι αποδόσεις δεν αντανακλούν τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη» εξήγησε.

Σχετικά με το ότι το αμερικανικό χρέος ξεπέρασε το όριο των 40 τρισ. δολαρίων, επεσήμανε πως «δεν υπάρχει καμία μαγική γραμμή σε αυτόν τον αριθμό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ», σχολίασε.

«Το μήνυμά μας προς τους συμμάχους μας, τους εμπορικούς μας εταίρους, είναι ότι η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το βουνό χρέους», πρόσθεσε. Ενώ είπε ότι οι επαναγορές ομολόγων θα μπορούσαν να αυξηθούν, αρνήθηκε να αναφέρει συγκεκριμένο ποσό, λέγοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

«Θα δούμε ποιες είναι οι συνθήκες και θα τις αναλύσουμε. Το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στα θεμελιώδη μεγέθη» σημείωσε και πρόσθεσε πως δεν πρέπει να υπάρχουν αγωνίες από τίτλους ειδήσεων κατά τη διάρκεια της θερινής ραστώνης σε μια ήσυχη αγορά.

Από δημοσιονομικής άποψης, ο Μπέσεντ επεσήμανε ότι θα συναντηθεί με τον Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, για να συζητήσουν τη «δημοσιονομική εξυγίανση».

Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διπλασιάσει τις προγραμματισμένες επαναγορές κρατικού χρέους ύψους 2 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των τίτλων να διολισθήσουν αισθητά.

Ωστόσο, οι επενδυτές θεωρούν το μέτρο απλώς μια βραχύβια λύση για τον περιορισμό του κόστους δανεισμού.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε υψηλότερα κατά επτά μονάδες βάσης σήμερα, στο 5,26%, με επαναφορά στα επίπεδα που επικρατούσαν λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών μία ημέρα νωρίτερα. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου άγγιξε το 4,71%, μόλις λίγο κάτω από το υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές του 2025.