Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης περιοχών στον νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε χθες ότι εξουσιοδότησε τον στρατό να προελάσει και να πάρει τον έλεγχο επιπρόσθετων θέσεων στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή για εκκένωση τμήματος του νότιου Λιβάνου, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι κατά την τρίτη ημέρα εχθροπραξιών με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν δεκάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, η σημερινή εντολή εκκένωσης είναι η ευρύτερη που έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε άμεσα τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε προς τον βορρά, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ. «Όποιος βρίσκεται κοντά… σε εγκαταστάσεις» της Χεζμπολάχ «θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Δεκάδες νεκροί από την έναρξη των συγκρούσεων

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από προχθές, Δευτέρα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας. Πολλοί χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε στον Λίβανο τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ, λέγοντας ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Μπααλμπέκ στον ανατολικό Λίβανο σήμερα προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 15 άλλων, όπως μετέδωσε το λιβανικό κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι μέλη σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να ψάχνουν για αγνοούμενους.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αρκετές επιθέσεις σήμερα, μεταξύ των οποίων μία στην οποία χρησιμοποιήθηκε αυτό που περιέγραψε ως κατευθυνόμενο πύραυλο ακριβείας που, όπως είπε, εκτοξεύθηκε κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε πάνω από 250 στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ