Έχετε κρυπτονομίσματα; Υπολογίστε τον φόρο σας

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς. Κάθε κέρδος από τις ψηφιακές σας συναλλαγές υπόκειται σε φορολογία, και για το 2026. Η κατανόηση και ο σωστός υπολογισμός αυτού του φόρου είναι απαραίτητος για να αποφύγετε εκπλήξεις.

Με λίγα απλά βήματα, μπορείτε να δείτε ακριβώς πόσο φόρο οφείλετε από τα κέρδη σας, αποκτώντας ξεκάθαρη εικόνα για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις και οργανώνοντας καλύτερα τα οικονομικά σας.

Υπολογισμός Φόρου Κρυπτονομισμάτων μέσω του taxapps.gr