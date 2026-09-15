Ευρωαγορές: Σε χαμηλό τριών μηνών ο Stoxx με φόντο Μέση Ανατολή, ομόλογα και AI

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν «χτυπήματα» από πολλαπλά μέτωπα: κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αυξημένες αποδόσεις ομολόγων, οι εκκλήσεις για προσωρινή αναστολή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν «χτυπήματα» από πολλαπλά μέτωπα όπως η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι εκκλήσεις ορισμένων ηγετών της τεχνολογίας για προσωρινή αναστολή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια που αναμένεται την Τετάρτη. Οι αναλυτές αναμένουν ότι θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά από τα μέσα του 2023, ενώ σύμφωνα με έρευνα του CNBC, το 55% προβλέπει περισσότερες από μία αυξήσεις, ενώ περίπου ένας στους τρεις αναμένει τρεις ή και περισσότερες τους επόμενους 12 μήνες.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αποδυναμώθηκε 0,29% στις 634,16 μονάδες σε χαμηλό τριών μηνών, ενώ ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,36% στις 6.238 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,03% στις 25.421 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,34% στις 8.090 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,41% στις 10.653 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,2% στις 51.526 μονάδες και στην Ισπανία, ο IBEX 35 έκλεισε στις 19.555 μονάδες με -0,05%.

Στα γεωπολιτικά, το Ριάντ κατηγόρησε επίσημα άτομα που υποστηρίζονται από το Ιράν και δρουν στο Ιράκ για ένα στοχευμένο πλήγμα στον αγωγό East-West. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος και σε θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς, περιορίζοντας περαιτέρω τις προοπτικές για άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, εν μέσω των επίμονων παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων, οι ομολογιακές αποδόσεις παραμένουν υψηλές: πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται κοντά στο 4,98%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει υψηλό 19 ετών (στο 5% από το 2007) ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου -που θεωρείται το βαρόμετρο για την Ευρώπη- διατηρείται σταθερή στο 3,51%.

Πέρα από τους μακροοικονομικούς παράγοντες, συγκεκριμένα εμπόδια ανά κλάδο περιόρισαν τη δυναμική των growth stocks. Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι προμηθευτές ημιαγωγών σε Φρανκφούρτη και Άμστερνταμ διευρύνουν τις απώλειές τους, αφότου στελέχη των OpenAI και Anthropic απηύθυναν κοινή έκκληση για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων ΑΟ, με στόχο τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων διαχείρισης κινδύνου.

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό πλεόνασμα στην Ευρωζώνη έφτασε στα επίπεδα των 14,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σε υψηλό 9 μηνών, διευρυμένο σημαντικά από τα 10,7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα από τον Οκτώβριο του 2025, με τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης να φτάνουν τα 276 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, με αύξηση 9% από τα 253,3 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 261,8 δισ. ευρώ, με άνοδο 7,9% από τα 242,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.