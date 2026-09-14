Sell off στις μετοχές AI μετά τα καλέσματα για «φρένο» στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρεμβάσεις - προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη από τους επικεφαλής των Anthropic και OpenAI, Ντάριο Αμοντέι και Σαμ Άλτμαν.

Πιέσεις δέχονται οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παγκοσμίως τη Δευτέρα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των δυνατοτήτων της ΑΙ – μια πρόταση που υποστηρίχθηκε και από άλλες σημαντικές προσωπικότητες του ευρέως αναπτυσσόμενου κλάδου της τεχνολογίας, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI (κατασκευάστριας του ChatGPT) που διεμήνυσε ότι δεν θα γίνει IPO το 2026 λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της ΑΙ.

Στην Ασία, οι νοτιοκορεατικοί κολοσσοί SK Hynix και Samsung Electronics έκλεισαν με πτώση άνω του 6% και 4% αντίστοιχα. Η μετοχή της SoftBank, ενός εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στην OpenAI, υποχώρησαν 10% στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη, οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών και άλλων κλάδων με σχέσεις με την ΑΙ επίσης καταγράφουν απότομη πτώση κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Η ASML, κολοσσός στον τομέα του εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, αποδυναμώνεται πάνω από 4%, η Nokia διολισθαίνει 5% και η Infineon κατρακυλά 6%. Πτωτικά κινούνται και άλλες εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers), όπως η Siemens Energy και η Schneider Electric. Το κύμα ρευστοποιήσεων εκδηλώνεται εν μέσω της αυξανόμενης συζήτησης για τους κινδύνους που ενέχουν οι ραγδαία εξελισσόμενες δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση αυτή κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Τζέικομπ Κόξον, ερευνητής στην Anthropic και πρώην εργαζόμενος στην OpenAI, ανακοίνωσε την παραίτησή του, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η Anthropic και η OpenAI «παίζουν με τις ζωές μας». Ακολούθησε η αντίδραση του Έβαν Χάμπιντζερ, ερευνητή ασφάλειας στην Anthropic, ο οποίος θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να «εξολοθρεύσει όλη την ανθρωπότητα» μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι δηλώσεις τους προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και ώθησαν κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης να τοποθετηθούν επί του θέματος. Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, με παρέμβασή του ζήτησε την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. «Πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο CEO.