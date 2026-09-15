Star Bulk: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές στη Δημόσια Προσφορά

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €24,50 (US$28,271) ανά Νέα Μετοχή και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες.

Ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου η διάθεση των 4.400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Star Bulk Carriers εκ των οποίων 4.300.000 διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και 100.000 μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/379/18.04.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €24,50 (US$28,271) ανά Νέα Μετοχή και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση.

Τα συνολικά έσοδα για την Εταιρεία από την έκδοση των Νέων Μετοχών, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της Δημόσιας Προσφοράς, της Παράλληλης Διάθεσης και Εισαγωγής, ανέρχονται σε €107,8 εκατ. (US$124,42 εκατ.), εκ των οποίων ποσό €105,4 εκατ. (US$121,62 εκατ.) συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα (ήτοι €24,50 (US$28,271)*4.300.000 Νέες Μετοχές) και ποσό €2,5 εκατ. (US$2,82 εκατ.) συγκεντρώθηκε από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (ήτοι €24,50 (US$28,27)*100.000 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 26.788.512 μετοχές (ήτοι ποσό €656,3 εκατ. (US$757,32 εκατ.)), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 4.300.00 Νέες Μετοχές, κατά 6 φορές περίπου.

Οι συνολικά 4.300.000 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 1.743.504 Νέες Μετοχές (41% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 10.618.424 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, και

• 2.556.496 Νέες Μετοχές (59% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 16.070.088 Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών.

Στις δύο οντοτήτες (υφιστάμενοι μέτοχοι) που ελέγχονται από μέλη της οικογένειάς του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Παππά, που σύμφωνα με την κατ΄αρχήν πρόθεσή τους εκδήλωσαν συνολική ζήτηση για 248.000 Νέες Μετοχές, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 60%, ήτοι τους κατανεμήθηκαν 148.800 Νέες Μετοχές, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος ειδικών και ιδιωτών επενδυτών και της σημαντικής υπερκάλυψης της έκδοσης. Εξαιρουμένων επομένως των 148.800 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στα μέλη της οικογένειας του κ. Παππά, κατανεμήθηκαν 2.407.696 Νέες Μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.822.880 Νέων Μετοχών για της οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση την «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», η οποία υπέβαλε αίτηση για 400.000 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό και ανέλαβε 52.000 Νέες Μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί, ούτε θα καταχωριστούν, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν και πωλήθηκαν σε πρόσωπα που δεν αποτελούν πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (non U.S. persons) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.