Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ για το 2026

Ο πλούτος που ελέγχει η πρώτη 20άδα ανέρχεται συνολικά σε 4 τρισ. δολάρια, αυξημένος κατά 970 δισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Τα 8 τρισ. δολάρια αγγίζει η συνολική περιουσία των 400 πλουσιότερων ανθρώπων των ΗΠΑ στη λίστα του Forbes για το 2026, από 6,6 τρισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Ειδικότερα, ο πλούτος που ελέγχει η πρώτη 20άδα ανέρχεται συνολικά σε 4 τρισ. δολάρια, αυξημένος κατά 970 δισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, 34 νεοεισερχόμενοι κατάφεραν να μπουν στη λίστα, παρότι η ελάχιστη απαιτούμενη καθαρή περιουσία εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, στα 4,4 δισ. δολάρια, από 3,8 δισ. το 2025. Αυτό σημαίνει ότι 590 Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι ήταν πλέον… πολύ «φτωχοί» για να συμπεριληφθούν στη λίστα.

Το top-10

Παρά τη σύντομη «θητεία» του ως τρισεκατομμυριούχος, η καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ που βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση, εκτιμάται στα 908 εκατ. δολάρια με βάση τις τιμές των μετοχών στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Η περιουσία του αυξήθηκε κατά περίπου 480 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης της αξίας της SpaceX και της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Ο Μασκ βρίσκεται περίπου 530 δισ. δολάρια μπροστά από τον δεύτερο πλουσιότερο Αμερικανό, τον Τζεφ Μπέζος, η περιουσία του οποίου αυξήθηκε κατά 137 δισ. δολάρια και ανέρχεται στα 378 δισ. δολάρια.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, με 278 δισ. δολάρια, ο Μάικλ Ντελ με 267 δισ. και ο Σεργκέι Μπριν με 256 δισ. δολάρια.

Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta με περιουσία 212 δισ. δολαρίων και ακολουθεί ο Λάρι Έλισον της Oracle με 204 δισ. δολάρια.

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ κατατάσσεται στην όγδοη θέση με περιουσία 199 δισ. δολαρίων, ενώ στην ένατη βρίσκεται ο πρώην CEO της Microsoft Στιβ Μπάλμερ με 156 δισ. δολάρια.

Η δεκάδα ολοκληρώνεται με τον Γουόρεν Μπάφετ ο οποίος διαθέτει περιουσία 144 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Σημειώνεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε 44 θέσεις, στην 245η, με την περιουσία του να μειώνεται στα 7 δισ. δολάρια από 7,3 δισ. δολάρια. Παράλληλα, 34 μέλη της περσινής λίστας βρέθηκαν εκτός φέτος, μεταξύ άλλων ο Carl Icahn, ο συνιδρυτής της Roblox Ντέιβιντ Μπασούκι και οι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος.



Η ελληνική παρουσία

Στη λίστα του Forbes περιλαμβάνονται και 4 Έλληνες:

O John Catsimatidis που βρίσκεται στο Νο 269 με την περιουσία του να ανέρχεται στα 6,2 δισ. δολάρια. Είναι γνωστός ως ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes στη Νέα Υόρκη ενώ η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτείνεται στο πετρέλαιο και τα ακίνητα.

Στο νούμερο 356 βρίσκεται ο C. Dean Metropoulos με την περιουσία του να ανέρχεται στα 4,8 δισ. δολάρια. Μέσω της εταιρείας του, Metropoulos & Co., έχει αναλάβει και αναδιαρθρώσει σειρά γνωστών brands τροφίμων και ποτών.

Ο Tom Gores πρόεδρος της εταιρείας private equity Platinum Equity, βρίσκεται στο Νο 147 με την περιουσία του να ανέρχεται στα 10,6 δισ. δολάρια.

Τέλος ο Jim Davis του οποίου η οικογένεια ελέγχει περίπου το 95% της New Balance βρίσκεται στο Νο 256 με την περιουσία του να ανέρχεται στα 6,7 δισ. δολάρια.