Κομισιόν: Νέα δέσμη μέτρων διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ

Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε η Κομισιόν.

Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας την ψηφιοποίηση εγγράφων κοινωνικής ασφάλισης, την απλούστευση της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

H δέσμη περιλαμβάνει πέντε νομοθετικές προτάσεις και ανακοίνωση για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού διαβατηρίου κοινωνικής ασφάλισης (ESSPASS), ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων.

Μέσω του ESSPASS, οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης, όπως την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και το φορητό έγγραφο Α1 για τους αποσπασμένους εργαζομένους, και να τα αποθηκεύουν στο πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ. Η ψηφιοποίηση εκτιμάται ότι σε διάστημα 12 ετών μπορεί να εξοικονομήσει έως 64 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, 69 εκατ. ευρώ για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 72 εκατ. ευρώ για τους επιθεωρητές εργασίας, ενώ οι ψηφιακές υπογραφές θα μπορούσαν να αποτρέψουν απάτη ύψους έως 277 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει την έκδοση επαγγελματικών προσόντων σε τυποποιημένη ψηφιακή μορφή και ένα ευρωπαϊκό εργαλείο σύγκρισης προσόντων. Η διασυνοριακή αναγνώριση για επαγγέλματα όπως γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί θα γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακά, με στόχο η διαδικασία να περιοριστεί σε πέντε εβδομάδες από τρεις μήνες.

Για τα προσόντα που αποκτώνται εκτός ΕΕ, οι διαδικασίες αναγνώρισης, που σήμερα διαρκούν κατά μέσο όρο 14 μήνες, θα μπορούσαν να περιοριστούν σε τέσσερις μήνες, μειώνοντας παράλληλα κατά το ήμισυ το διοικητικό κόστος για τους εργοδότες. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το πρώτο κοινό πλαίσιο κατάρτισης για την αυτόματη αναγνώριση προσόντων φυσιοθεραπευτών.

Συνολικά, η δέσμη εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει οφέλη περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2040. Το 2024, περίπου 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εκ των οποίων περισσότερα από 10 εκατομμύρια ήταν σε ηλικία εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,9% του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης. Παράλληλα, το 18% των ερωτηθέντων σε πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο δήλωσε ότι θα ήθελε να εργαστεί στο εξωτερικό.

Αυτή η δέσμη μέτρων θα αλλάξει ριζικά την ενιαία αγορά προς το καλύτερο», τόνισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για κοινωνικά δικαιώματα και ποιοτικές θέσεις εργασίας, Ροξάνα Μινζάτου. «Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την προστασία των κοινωνικών τους δικαιωμάτων και την ταχύτερη αναγνώριση των προσόντων τους και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν τα ταλέντα που χρειάζονται με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερες καθυστερήσεις», πρόσθεσε η ίδια.

Μετά την έγκριση των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα προετοιμάσουν την εφαρμογή του ESSPASS. Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού κανονισμού, θα ψηφιοποιηθεί το φορητό έγγραφο Α1, το βασικό έγγραφο για τους εργαζομένους που αποσπώνται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος, θα ακολουθήσουν η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ