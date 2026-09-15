ΗΠΑ: «Δεν μπορεί να υπάρξει μοράτοριουμ για το AI, η Κίνα θα έπαιρνε πλεονέκτημα»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μορατόριουμ στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) χωρίς να χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μορατόριουμ στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) χωρίς να χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, συμπληρώνοντας πως οι εταιρείες ΤΝ μπορούν να αυτορυθμιστούν.

«Μπορούν να αυτορυθμιστούν. Δεν χρειάζονται την κυβέρνηση για να τους πει να επιβραδύνουν (σ.σ. την ανάπτυξη της ΤΝ). Αν θέλουν να επιβραδύνουν, ας το κάνουν», δήλωσε ο Τζόνσον σε δημοσιογράφους. «Δεν μπορεί να έχουμε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της ΤΝ, εντάξει; Επειδή τότε θα χάσουμε το (ανταγωνιστικό) πλεονέκτημά μας έναντι της Κίνας, και αυτό θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια για κάθε αμερικανική οικογένεια».

Ο Μάικ Τζόνσον δήλωσε βέβαιος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, όταν συναντηθούν στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τους υπαρξιακούς κινδύνους που ενέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ενταθεί, αφότου επικεφαλής των κορυφαίων αμερικανικών εργαστηρίων AI ένωσαν τις δυνάμεις τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, ζητώντας μια παύση στην ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας.