Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ολλανδία προειδοποιούν για κακόβουλο λογισμικό από το Ιράν

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας ανέφερε ότι δράστες κυβερνοεπιθέσεων με δεσμούς με το ιρανικό κράτος είχαν χρησιμοποιήσει μια οικογένεια λογισμικού υποκλοπής, γνωστή ως «CHOSEN BRICK».

Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία εξέδωσαν σήμερα μια κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC) ανέφερε ότι δράστες κυβερνοεπιθέσεων με δεσμούς με το ιρανικό κράτος είχαν χρησιμοποιήσει μια οικογένεια λογισμικού υποκλοπής, γνωστή ως «CHOSEN BRICK», για να υποκλέψουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω εκστρατειών «spear-phishing» σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Telegram.

«Οι λεπτομέρειες αυτής της κυβερνοεπιχείρησης αποκαλύπτουν πώς το Ιράν χρησιμοποιεί αδίστακτα την ψηφιακή παρακολούθηση για να επιτύχει τον στόχο του να καταστείλει τους επικριτές του καθεστώτος, κλέβοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα και αποκτώντας πρόσβαση σε συσκευές», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πολ Τσίτσεστερ, Διευθυντής Επιχειρήσεων του NCSC (National Cyber Security Centre).

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το ζήτημα.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. Το NCSC ανέφερε ότι τα προσωπικά στοιχεία ορισμένων θυμάτων εμφανίστηκαν αργότερα σε φιλοϊρανικούς ιστότοπους διαρροών.

Το NCSC ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι συχνά προσποιούνταν ότι ήταν αξιόπιστη επαφή σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και προσάρμοζαν την προσέγγισή τους σε κάθε στόχο ξεχωριστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το NCSC, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και πλαστά αποτελέσματα εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας, για να πείσουν τα θύματα να κατεβάσουν το κακόβουλο λογισμικό.

Το NCSC, σε συνεργασία με το FBI και την ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD, δήλωσε ότι το Ιράν «σχεδόν σίγουρα» χρησιμοποιεί κυβερνοεπιχειρήσεις για να καταστείλει άτομα που θεωρεί απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ