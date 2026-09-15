Σαουδική Αραβία: Αναστέλλονται οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθι της Υεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Η Saudi Aramco, η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πριν από ημέρες, οι σιίττες αντάρτες της Υεμένης πήραν τον έλεγχο της δυτικής ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προς τις ασιατικές αγορές.

Οι επιθέσεις των Χούθι ανάγκασαν το Ριάντ να κλείσει προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, που τροφοδοτεί το λιμάνι Γιανμπού.

Η Λιβύη διακόπτει την παραγωγή πετρελαίου σε τρία κοιτάσματα

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανεστάλησαν οι εργασίες σε τρία πετρελαϊκά κοιτάσματα, αφού μέλη της Φρουράς Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας, έκλεισαν βαλβίδα στον κύριο αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου Hamada-Zawiya.

Μετά την ανακοίνωση, η τιμή του Brent διεύρυνε τα κέρδη σκαρφαλώνοντας πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Η παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με διακοπές λειτουργίας για διάφορους πολιτικούς και τεχνικούς λόγους μετά την εξέγερση του 2011 κατά του Μουαμάρ Καντάφι.

Η NOC ανέφερε ότι ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure), εάν η βαλβίδα παραμείνει κλειστή ή εάν διακοπεί η λειτουργία και άλλων κοιτασμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

