Χρυσός: Διευρύνεται η πτώση καθώς η αγορά προεξοφλεί αύξηση επιτοκίων από την Fed

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ενισχύθηκαν μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Υποχωρούν οι τιμές του χρυσού την Δευτέρα, καθώς οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ενισχύθηκαν μετά τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο χρυσός παραμένει κάτω από τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από ένα μήνα και διευρύνοντας τις απώλειές του μετά την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση. Η τιμή spot υποχωρεί 1,2% στα 4.296,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ χάνουν 1,7% στα 4.335,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα περίπου 90% για αύξηση των επιτοκίων την Τετάρτη, από περίπου 67% πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι ο καταναλωτικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Αύγουστο. Ο δομικός ΔΤΚ κατέγραψε μηνιαία άνοδο 0,3%, η ταχύτερη των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ή 0,1% υψηλότερα από την πρόβλεψη.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά το κλείσιμο ενός μεγάλου αγωγού αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία μετά από επιθέσεις με drones, διακόπτοντας μια βασική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ και εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης να αυξήσει τα επιτόκια την Παρασκευή, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας και οι επίμονες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Το δολάριο ενισχύθηκε σε υψηλό άνω της μίας εβδομάδας, καθιστώντας την τιμή του χρυσού σε δολάρια πιο ακριβή για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Οι αγορές πλέον προεξοφλούν πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων από την Fed μετά τα στοιχεία του ΔΤΚ της περασμένης εβδομάδας. Ταυτόχρονα, η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να διατηρήσει την Fed σε επιθετική πολιτική», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η HSBC αναμένουν τώρα ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση πολιτικής της την Τρίτη και την Τετάρτη.