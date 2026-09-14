Δήμας: Εγκαίνια του νέου 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι η τέταρτη σχολική μονάδα του συγκεκριμένου έργου που εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Εγκαινιάστηκε σήμερα, το νέο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, ένα ακόμη σύγχρονο, βιοκλιματικό και πλήρως προσβάσιμο σχολικό συγκρότημα, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα και του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαου Παπαϊωάννου.

Η νέα σχολική μονάδα αποτελεί μέρος του έργου για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 17 νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα νέα σχολεία αναπτύσσονται σε εννέα Δήμους και έχουν συνολική δυναμικότητα περίπου 5.000 μαθητών.

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι η τέταρτη σχολική μονάδα του συγκεκριμένου έργου που εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ήδη εγκαινιαστεί και παραδοθεί το 1ο Λύκειο Πολίχνης, το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, συνολικής επιφάνειας 3.154 τ.μ., σχεδιάστηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός ποιοτικού, λειτουργικού και ενεργειακά αποδοτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το κτίριο αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο, με διακριτή οργάνωση των εκπαιδευτικών, διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών του.

Οι εκπαιδευτικοί χώροι περιλαμβάνουν 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήριο φυσικών επιστημών με παρασκευαστήριο, δύο εργαστήρια πληροφορικής, εργαστήριο τεχνολογίας – σχεδίου, καθώς και εργαστήριο αισθητικής αγωγής και καλλιέργειας δεξιοτήτων. Παράλληλα, το σχολείο διαθέτει βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, ιατρείο – αναρρωτήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 140 μαθητών με σκηνή και υποστηρικτικούς χώρους.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί στην προσβασιμότητα, με ανελκυστήρα και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους υγιεινής για άτομα με αναπηρία, ενώ ο περιβάλλον χώρος περιλαμβάνει υπαίθρια γήπεδα, στεγασμένο χώρο άθλησης και αύλειους χώρους συγκέντρωσης των μαθητών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Παραδίδουμε στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό, ασφαλές και πλήρως προσβάσιμο σχολείο, με χώρους και υποδομές που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι το τέταρτο από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία και εγκαινιάζεται μέσα σε λίγες ημέρες, μετά το 1ο Λύκειο Πολίχνης, το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης αναλαμβάνει και τη συντήρηση του σχολείου για 25 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζουμε μόνο την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων, αλλά και τη διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” αναβαθμίζουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά εκατοντάδες σχολικές υποδομές σε όλη την επικράτεια. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εντάχθηκαν 240 σχολεία εκ των οποίων τα 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η επένδυση στις σχολικές υποδομές είναι επένδυση στα παιδιά μας και στο μέλλον τους. Συνεχίζουμε εντατικά την υλοποίηση του προγράμματος των 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ, καθώς και του προγράμματος ‘‘Μαριέττα Γιαννάκου, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να έχουν στη διάθεσή τους λειτουργικά, ενεργειακά αποδοτικά και ποιοτικά κτίρια, για τις επερχόμενες δεκαετίες».