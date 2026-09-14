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Γεωργιάδης: Νέος QR κωδικός για κάθε ιατρείο

Αλεξία Σβώλου
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Γεωργιάδης: Νέος QR κωδικός για κάθε ιατρείο - Απαγόρευση διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών στο ίντερνετ
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Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την απαγόρευση της διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών από το διαδίκτυο.

Τη δημιουργία ενός νέου application για τον έλεγχο των ιατρείων και των υπηρεσιών τους ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά όπως αυτό που οδήγησε στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας κάθε ιατρείο θα διαθέτει έναν QR code, τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους τηλέφωνο και με τη νέα εφαρμογή να βλέπουν την άδεια που έχει το ιατρείο και τι υπηρεσίες μπορεί να παρέχει -τι μπορεί δηλαδή να παρέχει αλλά και τι όχι- ώστε να μην «πέφτουν» θύματα παραπλανητικών διαφημίσεων και εντυπώσεων.

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την απαγόρευση της διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών από το διαδίκτυο καθώς αυτό αποτελεί ένα φαινόμενο των καιρών που εντείνει σε μεγάλο βαθμό την παραπλάνηση των πολιτών.

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tags:
Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργείο Υγείας
Γιατροί
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