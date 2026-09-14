Coca-Cola HBC: Η Νότια Αφρική έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Το «πράσινο φως» για την απόκτηση από την Coca-Cola HBC της Coca-Cola Beverages Africa, σε ένα deal που αποτιμάται στα 2,6 δισ. δολάρια, έδωσε η αρμόδια αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής (Competition Tribunal).

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έγκριση δόθηκε υπό συγκεκριμένους όρους, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με τη συναλλαγή.

Η δε έγκριση ήρθε μετά από ακρόαση, κατά την οποία γνωστοποιήθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών της συμφωνίας, καθώς και εκπροσώπων του National Union of Food, Beverage, Wine, Spirit and Allied Workers, που εκπροσωπεί εργαζομένους της Coca-Cola Beverages Africa.

Το χρονικό του deal

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ των 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της εταιρείας τοποθετείται χρονικά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

