Euronext: «Δεν διεξάγονται συζητήσεις με τη Deutsche Börse για συγχώνευση»

«Ως η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών, η Euronext παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών», σημειώνει.

«Δεν διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ Euronext και Deutsche Börse σχετικά με ενδεχόμενη συγχώνευση», επισημαίνει με ανακοίνωση η Euronext με αφορμή τις δηλώσεις του Στεφάν Μπουζνά.

«Ως η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών, η Euronext παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Η Euronext δημιουργήθηκε ως ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Από τη συγχώνευση των χρηματιστηρίων του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών και του Παρισιού, έχει ενσωματώσει πλήρως πέντε επιπλέον ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη Λισαβόνα, το Δουβλίνο, το Όσλο, το Μιλάνο και την Αθήνα καθώς και πέντε κεντρικά αποθετήρια τίτλων σε Πόρτο, Όσλο, Κοπεγχάγη, Μιλάνο και Αθήνα σε μία ενιαία υποδομή αγοράς», επισημαίνει.

«Σήμερα, η Euronext συγκεντρώνει πάνω από 1.800 εισηγμένες επιχειρήσεις με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 7 τρισ. ευρώ, υποστηριζόμενες από μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα, ενιαίο βιβλίο εντολών και δεξαμενή ρευστότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.