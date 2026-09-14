BRICS: Κίνα και Ινδία έτοιμες να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της υπόλοιπης περιοχής του Ντονέτσκ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσαν στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος αντέδρασε πολύ θετικά στην πρόταση.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η συζήτηση έγινε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε χώρα χρησιμοποιεί την επιρροή της για να ενθαρρύνει το Κίεβο να δείξει «μεγαλύτερη ευελιξία».

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της υπόλοιπης περιοχής του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο απορρίπτει εδαφικές παραχωρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ