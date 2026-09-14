Πετρέλαιο: Ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας ωθεί τις τιμές

Σε ανοδική τροχιά κινείται το πετρέλαιο, καθώς η Σαουδική Αραβία προχώρησε στο κλείσιμο ενός σημαντικού αγωγού μεταφοράς μετά από επιθέσεις, προκαλώντας αναστάτωση στην αγορά.

Σε ανοδική τροχιά κινείται το πετρέλαιο, καθώς η Σαουδική Αραβία προχώρησε στο κλείσιμο ενός σημαντικού αγωγού μεταφοράς μετά από επιθέσεις, προκαλώντας αναστάτωση στην αγορά. Το κλείσιμο διαταράσσει μια διαδρομή που έχει αποδειχθεί κομβικής σημασίας για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Αυτή την ώρα, το brent κερδίζει 2,14% στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα η άνοδος ξεπερνούσε το 3%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 2,4% στα 102,4 δολάρια.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός.

«Όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια», δήλωσε η June Goh, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στη Sparta Commodities. Εάν οι ροές αποκατασταθούν γρήγορα, ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι περιορισμένος, καθώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα αποθέματα στο Γιανμπού, όπου καταλήγει ο αγωγός στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε. Ωστόσο, εάν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η μείωση της παραγωγής πετρελαίου, πρόσθεσε.

Στο διπλωματικό μέτωπο, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για αργότερα τη Δευτέρα μεταξύ του Ιράν και αρκετών χωρών του Κόλπου, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, αναβλήθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi.

Νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετέχει στη συνάντηση, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, το πλήγμα στον αγωγό East-West, ενώ το Axios μετέδωσε ότι και το Ριάντ διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο.

Οι traders αξιολογούν επίσης τις περιφερειακές συνέπειες από την ταχεία στρατιωτική προέλαση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι κατά μήκος της ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Η προέλαση αυτή ενδέχεται να επιτρέψει στην οργάνωση να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενός ακόμη ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Πληθωριστικό σοκ

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 75% από τις αρχές του έτους, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή, περιορίζοντας τις εξαγωγές και προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές θαλάσσιων μεταφορών. Από την πλευρά της ζήτησης, η πρόσφατη αύξηση των αγορών από την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, συνέβαλε επίσης στην άνοδο των τιμών.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα νέο πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία, καθώς έχουν αυξηθεί οι τιμές του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το ντίζελ. Μετά τα στοιχεία από τις ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, η Federal Reserve αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Ακόμη και πριν από την επίθεση στον αγωγό East-West, η πετρελαϊκή παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας βρισκόταν υπό πίεση. Το Ριάντ ανέφερε πρόσφατα στον OPEC ότι η παραγωγή αργού της χώρας τον περασμένο μήνα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.