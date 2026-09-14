Η Superbet Μεγάλος Χορηγός του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης – ZeniΘ

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Η Superbet ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Μεγάλος Χορηγός του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της να στηρίζει διοργανώσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την ευεξία και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας.

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις της χώρας και το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό γεγονός στην Ελλάδα. Από το 2012, έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που συγκεντρώνει χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε σημείο συνάντησης του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εξωστρέφειας.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία ενώνει τον Δυτικό με τον Κεντρικό τομέα της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί την επιστροφή της στην καρδιά της πόλης, με την Πλατεία Αριστοτέλους να αποτελεί το σημείο Τερματισμού όλων των Δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος, καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες που θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο 21 χιλιομέτρων, τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10 χιλιομέτρων, τον αγώνα 5 χιλιομέτρων, καθώς και το Family Mile (1,6 χλμ.), δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης.

Η υποστήριξη της διοργάνωσης εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Superbet για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν την άθληση, την υγιή καθημερινότητα και την κοινωνική συμμετοχή. Μέσα από συνεργασίες με σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς και οργανισμούς, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον αθλητισμό και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager της Superbet Greece

«Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της χώρας και μια διοργάνωση που εκφράζει αξίες με τις οποίες ταυτίζεται η Superbet: τη συμμετοχή, την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη της κοινότητας. Η παρουσία μας ως Μεγάλος Χορηγός αποτελεί μέρος της διαρκούς επένδυσής μας σε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν έναν ενεργό τρόπο ζωής και αναδεικνύουν τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα αποτελέσουμε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού και της Θεσσαλονίκης.»

Με τη συμμετοχή της στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, η Superbet διευρύνει την παρουσία της σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ευεξία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η υποστήριξη ενός θεσμού που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη δρομική κοινότητα εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η Superbet συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν την αθλητική κουλτούρα και αναδεικνύουν τη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μέσα από την υποστήριξη διοργανώσεων με ευρεία κοινωνική απήχηση, η εταιρεία συμβάλλει στη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν το αγωνιστικό σκέλος, προωθώντας τις αξίες της συμμετοχής, της προσπάθειας, της συμπερίληψης και του ευ αγωνίζεσθαι.

Νίκος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

«Καλωσορίζουμε τη Superbet στην οικογένεια του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης-ZeniΘ. Η παρουσία της στα κοινωνικά και αθλητικά δρώμενα της χώρας είναι εντυπωσιακή και δείχνει το μέγεθος της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας απέναντι στον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό υγείας, καθώς και προς το κοινό των περιοχών που δραστηριοποιείται. Σήμερα ξεκινάμε μία συνεργασία η οποία θα προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία της πόλης μας και σίγουρα θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην ανοδική πορεία του πρωτοπόρου «Νυχτερινού» της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου νυχτερινού δρομικού πάρτυ της χώρας.»

Δρόσος Χριστόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Η παρουσία της Superbet ως ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης-ZeniΘ, αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της διαρκούς προσπάθειας μας για την ποιοτική αρτιότητα των διοργανώσεων μας προς όφελος των δρομέων, πρωταθλητών-τριών, δρομέων κάθε ηλικίας και επιπέδου και των δρομέων με αναπηρίες που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους. Η απόλυτη σύμπνοια της φιλοσοφίας μας που αφορά τον αθλητισμό και τον αθλητισμό υγείας ειδικότερα, μας καθιστά αισιόδοξους για το τελικό αποτέλεσμα που αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην πόλη μας, αλλά και τη χώρα μας και για την εικόνα που θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη, αποτελώντας τον καλύτερο πρεσβευτή της, καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία σημαντικό προορισμό αθλητικού τουρισμού.