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Μπαρό: Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν στόχο να εκφοβίσουν τους Ευρωπαίους

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Μπαρό: Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν στόχο να εκφοβίσουν τους Ευρωπαίους
O Jean Noel Barrot - Πηγή: Getty Images
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Οι ρωσικές επιθέσεις αυτό το σαββατοκύριακο έχουν «έναν πολύ σαφή στόχο: να εκφοβίσουν τους Ευρωπαίους, να τους αποθαρρύνουν και, πάνω απ' όλα, να τους διχάσουν».

Οι ρωσικές επιθέσεις αυτό το σαββατοκύριακο στην Ουκρανία, μία εκ των οποίων έπληξε ένα τρένο κοντά στα πολωνικά σύνορα, έχουν «έναν πολύ σαφή στόχο: να εκφοβίσουν τους Ευρωπαίους, να τους αποθαρρύνουν και, πάνω απ' όλα, να τους διχάσουν», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής για την Αρκτική στη Φινλανδία.

Πραγματοποιήθηκαν «σε μια εποχή που η Ουκρανία φιλοξενούσε ένα σημαντικό φόρουμ οικονομικής υποστήριξης, στο οποίο συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών εκπροσώπων και διπλωματικών εκπροσώπων από όλο τον κόσμο, ιδίως από την Ευρώπη», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Γαλλία
Ουκρανία
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