Τρίτη σερί εβδομάδα απωλειών για το χρυσό - Υποχώρησε 1,5%

Οι τιμές του χρυσού πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «κουτσουρεμένης» εβδομάδας λόγω Labour Day καταγράφοντας απώλειες, καθώς οι παγκόσμιες αγορές έστρεψαν την προσοχή τους προς μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι τιμές του χρυσού πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «κουτσουρεμένης» εβδομάδας λόγω Labour Day καταγράφοντας απώλειες, καθώς οι παγκόσμιες αγορές έστρεψαν την προσοχή τους προς μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία τιμολογείται κοντά στο 90% να συμβεί την επόμενη εβδομάδα.

Στον αντίποδα, σήμερα Παρασκευή, οι τιμές του χρυσού σταθεροποιήθηκαν πάνω από το + 1%, ανακάμπτοντας από τις πρόσφατες απώλειες, παρά και τη νέα έκθεση του πληθωρισμού που έδειξε τον δομικό δείκτη να ενισχύεται πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, η τιμή spot σημείωσε κέρδη 1,1% στα 4.363,01 δολάρια ανά ουγγιά. Το μέταλλο, ωστόσο, υποχώρησε περίπου 1,5% για την εβδομάδα, σημειώνοντας πτώση για τρίτη σερί εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητα στα 4.408,90 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός ανακάμπτει γρήγορα μετά από μια σύντομη πτώση, καθώς τα στοιχεία του ΔΤΚ ενδέχεται να ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed την επόμενη εβδομάδα. Η μεταβλητότητα είναι κάπως συγκρατημένη, καθώς η αγορά είχε προεξοφλήσει κατά 70% μία αύξηση επιτοκίων», δήλωσε ο ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων Tai Wong. «Η δράση των τιμών εδώ υποδηλώνει ότι ο χρυσός βρίσκει μια βραχυπρόθεσμη βάση μετά την πρόσφατη υποχώρηση» τόνισε.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, αφού σημείωσε άνοδο 0,1% τον Ιούλιο, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του υπουργείου Εργασίας.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν, ωστόσο παρέμειναν σε τροχιά να καταγράψουν σημαντική εβδομαδιαία άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να τροφοδοτούν φόβους για πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων. Ενώ ο χρυσός συνήθως θεωρείται παραδοσιακά ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών χρυσών νομισμάτων.

Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 87% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα, από 67% πριν από την δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η ζήτηση για χρυσό στην Ινδία ήταν υποτονική αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ασταθείς τιμές αποθάρρυναν τους αγοραστές, ενώ η επενδυτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στην Κίνα, την κορυφαία καταναλώτρια χώρα.