ΗΠΑ: Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο - Ο δομικός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Η μέτρηση να ενδέχεται να αποδειχθεί ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συνέχισε ανοδικά ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, με την μέτρηση να ενδέχεται να αποδειχθεί ο καθοριστικός παράγοντας για το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% για τον μήνα, με την 12μηνη αύξηση να διαμορφώνεται στο 3,4%, όπως ανέφερε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Ωστόσο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ κατέγραψε μηνιαία άνοδο 0,3% ή 0,1% υψηλότερα από την πρόβλεψη. Σε ετήσιο ρυθμό ανήλθε στο 2,4%, σύμφωνα με την εκτίμηση.

Η έκθεση είναι ο τελευταίος σημαντικός δείκτης του πληθωρισμού που θα πάρει στα χέρια της η Fed πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψηφοφορία για το βασικό της επιτόκιο.

Αναλυτικότερα, οι τιμές της ενέργειας ώθησαν τον κύριο δείκτη πιο ψηλά, καθώς η βενζίνη αυξήθηκε κατά 3,9%, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο της ανόδου του δείκτη. Ο δείκτης ενέργειας αυξήθηκε γενικά κατά 2,1% εν μέσω πιέσεων από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αυξήθηκε κατά 16,3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 0,1%, καθώς το κόστος των τροφίμων παρέμεινε σταθερό. Ο δείκτης τροφίμων επιταχύνθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η αύξηση 0,3% στο κόστος στέγασης, το οποίο είχε υποχωρήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Οι υπηρεσίες μεταφορών ανέβηκαν 0,5%.

Οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών σημείωσαν άνοδο 0,4% και οι τιμές των καινούργιων οχημάτων κατά 0,3%.