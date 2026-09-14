To 11ο JobReady by DYPA την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κιλκίς

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100).

Στο Κιλκίς διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το 11ο JobReady by DYPA, με δωρεάν εργαστήρια που βοηθούν τους πολίτες να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100).

Το JobReady by DYPA δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις των εργοδοτών και να βελτιώσουν το βιογραφικό τους. Παράλληλα, παρέχεται ενημέρωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ενώ επιχειρηματίες μοιράζονται την εμπειρία τους από τη δημιουργία και την εξέλιξη της δικής τους επιχείρησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-kilkis-2026 Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

ενημερωθούν για τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους αναπτύξουν δεξιότητες για μια αποτελεσματική συνέντευξη εντοπίσουν τις δεξιότητες που μπορούν να αναδείξουν στο βιογραφικό τους μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ

Εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν επίσης εξατομικευμένες πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, στα CV Corner και Business Corner. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: