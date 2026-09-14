Ρούτε: Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος είναι ο Πούτιν

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο ίδιος.

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι μια υπολογισμένη κλιμάκωση από τον Πούτιν για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί, να μην επιτρέψουμε να μας προκαλέσουν, αλλά παράλληλα να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν η κατάσταση κλιμακωθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στην πόλη Βόλγκαστ.. της βορειοανατολικής Γερμανίας.

«Αυτό που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει αυτό και γι’ αυτό το λόγο το κάνει» πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδικάζει «απερίφραστα» τα ρωσικά πλήγματα σε τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και καταγγέλλει μια «μάταιη προσπάθεια» της Μόσχας να υπονομεύσει τη στήριξη των συμμάχων του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει. Τα χθεσινά πλήγματα… μας θύμισαν με σκληρό τρόπο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μακριά» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ