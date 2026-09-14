Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ένα νέο σχολείο για τα παιδιά της Χαλκίδας

Εγκαινιάστηκε το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, που ανεγέρθηκε σε έκταση την οποία είχε παραχωρήσει δωρεάν ο Όμιλος στον Δήμο Χαλκιδέων.

Εγκαινιάστηκε το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, που ανεγέρθηκε σε έκταση την οποία είχε παραχωρήσει δωρεάν ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim στον Δήμο Χαλκιδέων λίγα χρόνια νωρίτερα και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές του με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως υπογραμμίζεται, ο αγιασμός και τα εγκαίνια της νέας σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς και εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

«Η ολοκλήρωση του νέου σχολείου αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ να βρίσκεται δίπλα στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες τους και να συμβάλλει έμπρακτα στη δημιουργία υποδομών και ευκαιριών με αξία για τις επόμενες γενιές» αναφέρεται.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση έκτασης 4.359,36 τ.μ. στη συνοικία Μπαταριά της Χαλκίδας, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το 26ο Δημοτικό Σχολείο.

Η προσφορά αυτή αποκτά πλέον ουσιαστικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου μάθησης, δημιουργίας και εξέλιξης για τα παιδιά της Χαλκίδας. Μια έμπρακτη επένδυση στην παιδεία και τη νέα γενιά, με διαχρονική αξία για τις οικογένειες της περιοχής και συνολικά για την τοπική κοινωνία.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου σχολείου, η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε ότι η στήριξη της νέας γενιάς είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε σήμερα μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια να γίνεται πραγματικότητα, προσφέροντας στα παιδιά της Χαλκίδας έναν σύγχρονο χώρο μάθησης και δημιουργίας. Το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα της αξίας της συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας, που μπορεί να δημιουργεί έργα με πραγματικό και διαχρονικό αποτύπωμα».

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Ελένη Σ. Βάκα, δήλωσε σχετικά: «Το νέο 26ο Δημοτικό σχολείο είναι πλέον πραγματικότητα και άνοιξε τις πόρτες του, προσφέροντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο εκπαίδευσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για την ουσιαστική προσφορά του και τη δωρεάν παραχώρηση της έκτασης, που μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν νέο χώρο, που θα γεμίζει καθημερινά από παιδιά, γνώση, χαρά και όνειρα».