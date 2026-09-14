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«Καμπανάκι» Σνάμπελ (ΕΚΤ) για το ενεργειακό ράλι

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«Καμπανάκι» Σνάμπελ (ΕΚΤ) για το ενεργειακό ράλι
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
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Μιλώντας σε συνέδριο με τη Γερμανίδα υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε το «γεράκι» της ΕΚΤ ανέφερε επίσης τις τιμές του φυσικού αερίου ως αιτία ανησυχίας.

Την έντονη ανησυχία της για τις πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας εξέφρασε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξη νομισματικής πολιτικής εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων μετά την κίνηση της περασμένης εβδομάδας.

«Δεν πρόκειται μόνο για το πετρέλαιο, αλλά και για το ντίζελ», διεμήνυσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο η Γερμανίδα αξιωματούχος. «Η δυναμικότητα διύλισης έχει μειωθεί δραστικά και δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα» πρόσθεσε.

Μιλώντας σε συνέδριο με τη Γερμανίδα υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε το «γεράκι» της ΕΚΤ ανέφερε επίσης τις τιμές του φυσικού αερίου ως αιτία ανησυχίας.

«Υπάρχει ζήτημα χαμηλών αποθεμάτων στην Ευρώπη και ανταγωνισμού με την Ασία για τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)», υπογράμμισε.

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tags:
Ιζαμπέλ Σνάμπελ (Isabel Schnabel)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
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